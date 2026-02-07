Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 08 | 40

La viabilità sulla Roma-Tarquinia è rallentata all’altezza della barriera di Roma Ovest, dove il traffico intenso crea code e attese. Per il resto, le strade e le autostrade della regione funzionano senza problemi, con traffico scorrevole. Oggi e domani, il Comune ha avviato la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali nei municipi quarto, quinto, IX, XI e XV. Intanto, il trasporto pubblico si rafforza in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è scorrevole senza particolari criticità sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per l'autostrada Roma Tarquinia dove si procede a rilento all'altezza della barriera di Roma ovest a causa del traffico intenso la mia Margot mento al via oggi l'iniziativa denominata ama il tuo quartiere oggi sabato 7 domani domenica 8 Febbraio dalle ore 8 alle ore 12:30 è in programma la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti elettronici e speciali nella giornata di oggi il servizio attivo nei municipi quarto quinto IX XI e XV in chiusura il trasporto pubblico a partire da oggi 7 febbraio Trenitalia Bus Italia e rafforza nei collegamenti in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali di milano-cortina 2026 previsti Dunque i servizi ferroviari intermodali potenz ti con più collegamenti nei fine settimana fino al 15 marzo per Frecciarossa e Frecciabianca la Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 08:40 Approfondimenti su Roma Tarquinia Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40 La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 08:40 Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sul traffico di Roma nelle prime ore del 7 gennaio 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Tarquinia Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità #Atac Verifiche sulle alberature della Prenestina, dal 9 al 13 febbraio modifiche tram 5, 14 e 19 x.com Aggiornamento viabilità - Via Roma Nella mattinata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista la riapertura di Via Roma in entrambi i sensi di circolazione. La misura resterà in vigore in attesa del completamento dei lavori nell’area di accesso al distributore E facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.