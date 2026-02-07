Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 19 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. A causa delle recenti piogge, sono segnalati diversi disagi sulle strade principali. La Tiburtina, in particolare, ha un incidente tra Setteville e l’extraurbano, e si consiglia prudenza a chi viaggia in zona. Anche l'autostrada A1 tra Orte e Ponzano Romano è interessata da allagamenti, così come alcune provinciali come la Nepesina a Civita Castellana. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, mentre la compagnia di navigazione ha deciso di anticipare la

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Tiburtina segnalato un incidente nei pressi di Setteville nel tratto extraurbano raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla A1 Firenze Roma dove sono segnalati allagamenti tra Orte Attigliano e tra Ponzano Romano e Magliano Sabina allagamenti segnalati anche sulla provinciale Nepesina nel territorio di Civita Castellana anche in questo caso raccomandiamo prudenza è proprio a causa delle avverse condizioni meteo la corsa nave del collegamento Marittimo Ponza Formia prevista per le 16 di domani 9 febbraio anticiperà alla partenza alle 14:30 da Gianguido Lombardi & astrall info città per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

