Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 09 | 10

Questa mattina il traffico sull’autostrada Roma-Tarquinia è molto lento all’altezza della barriera di Roma Ovest. La causa principale è il traffico intenso, che rallenta il flusso dei veicoli. Per il resto delle strade e autostrade della regione, la circolazione resta abbastanza scorrevole senza particolari criticità. Oggi e domani, invece, si svolge l’iniziativa “Ama il tuo quartiere”: dalle otto alle 12.30, i cittadini dei municipi quarto, quinto, IX, XI e XV possono portare ingombranti, elettronica

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è scorrevole senza particolari criticità sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per l'autostrada Roma Tarquinia dove si procede a rilento all'altezza della barriera di Roma ovest a causa del traffico intenso la mia Margot mento al via oggi l'iniziativa denominata ama il tuo quartiere oggi sabato 7 domani domenica 8 Febbraio dalle ore 8 alle ore 12:30 è in programma la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti elettronici e speciali nella giornata di oggi il servizio attivo nei municipi quarto quinto IX XI e XV in chiusura il trasporto pubblico a partire da oggi 7 febbraio Trenitalia Bus Italia e rafforza nei collegamenti in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali di milano-cortina 2026 previsti Dunque i servizi ferroviari intermodali potenz ti con più collegamenti nei fine settimana fino al 15 marzo per Frecciarossa e Frecciabianca la Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

