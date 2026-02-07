Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa complicata. La regione segnala un incidente sulla Tiburtina vicino a Setteville, che sta creando disagi nel traffico. Sulla A1 tra Orte Attigliano e Ponzano Romano, ci sono allagamenti che rallentano il traffico. Anche sulla provinciale Nepesina a Civita Castellana ci sono problemi a causa delle piogge intense. Per chi deve viaggiare, è meglio muoversi con cautela. La compagnia di navigazione ha deciso di anticipare la partenza del collegamento marittimo tra Ponza e Formia da dom

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Tiburtina segnalato un incidente nei pressi di Setteville nel tratto extraurbano raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla A1 Firenze Roma dove sono segnalati allagamenti tra Orte Attigliano e tra Ponzano Romano e Magliano Sabina allagamenti segnalati anche sulla provinciale Nepesina nel territorio di Civita Castellana anche in questo caso raccomandiamo prudenza è proprio a causa delle avverse condizioni meteo la corsa nave del collegamento Marittimo Ponza Formia prevista per le 16 di domani 9 febbraio anticiperà alla partenza alle 14:30

