Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico è scorrevole senza particolari disagi su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per la Nomentana dove per traffico intenso si sta in coda all'altezza di Sant'Alessandro in direzione della capitale Cambiamo argomento l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi sono previste sulla regione precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio prestare Dunque attenzione alla guida chiusura gli eventi sportivi nella capitale allo Stadio Olimpico di Roma torna oggi il rugby con il torneo Sei Nazioni alle ore 15:10 si svolgerà Infatti il match tra Italia e Scozia possibili Dunque ripercussioni sul traffico nella zona del Foro Italico durante le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori da Martina Cristini e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

