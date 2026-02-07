Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 15 | 25

Da oggi, la viabilità sulla provincia di Roma si complica a causa del maltempo. La Protezione civile ha emesso allerte per le prossime ore, con pioggia e rovesci sparsi. Sulla provinciale 54 Magliano Sabina, lavori di messa in sicurezza dopo una frana riducono la carreggiata a senso unico alternato tra il km 17 e il km 17,300. Stessa cosa sulla provinciale verentana tra il km 5 e il km 5,300, sempre per interventi di ripristino. Gli automobilisti devono fare attenzione alla segnaletica

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in tour allerta meteo Della protezione civile per le prossime ore previste precipitazioni sparse sul territorio anche a carattere di rovescio in caso di maltempo raccomandiamo quindi prudenza nella guida è proprio seguito del maltempo sulla provinciale 54 Magliano Sabina per lavori di messa in sicurezza a seguito di una frana sitrans su carreggiata ridotta con senso unico alternato dal km 17 al km 17300 sempre per interventi di ripristino a seguito di frana attivo senso unico alternato anche sulla provinciale verentana tra il km 5 km 5 e 300 nel comune di Montefiascone attenzione quindi alla segnaletica

