Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 09 | 10

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 7 gennaio 2026 alle 09:10. La situazione del traffico presenta alcune criticità, tra incidenti, rallentamenti e chiusure temporanee, principalmente nelle zone urbane e sulla tangenziale. Le condizioni della viabilità sono soggette a variazioni, pertanto si consiglia di consultare fonti ufficiali o aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dagli aggiornamenti sulle auto risultato Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino code a tratti tra Parco dei Medici e via del Cappellaccio in direzione in direzione del centro permangono anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra il raccordo anulare via di Grottarossa qui rimosso l'incidente avvenuto in precedenza e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rimosso il veicolo in panne che causava code a tratti tra Trionfale e Cassia bis circolazione tornata nel tratto scorrevole per traffico invece ancora rallentamenti tra classe B e Salaria tra Bufalotta e Tiburtina e non ti trapuntina e lo svincolo per La Roma Fiumicino Anche a causa di un incidente avvenuto in precedenza in esterna rallentamenti per traffico all'altezza dello svincolo per La Laurentina Poi tra Casilina e Tiburtina sud della capitale a seguito delle forti piogge permane la chiusura al transito su via Appia del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il traffico qui transita sulle rampe laterali con ripercussioni alla viabilità a partire dall' intersezione con via dei Laghi è su quest'ultima chiusa per la stessa causa anche la Laurentina tra via Vittorio a te via del Fosso di Radicelli e via Gramsci a Genazzano in entrambi i casi nei due sensi di marcia Eurosia tra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

