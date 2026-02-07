Veterinario Guerra | Cceps conferma la radiazione ricorso in Cassazione senza sospensione della sanzione

La commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di Roma ha confermato ufficialmente la radiazione del veterinario Mauro Guerra. La decisione è definitiva, e il ricorso in Cassazione non ha portato alla sospensione della sanzione. La vicenda si trascina da anni e ora si avvia verso una conclusione definitiva.

La commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) di Roma ha confermato la radiazione del veterinario Mauro Guerra, segnando un punto cruciale in una vicenda che da anni tiene con il fiato sospeso la comunità veterinaria e non solo. La decisione, giunta dopo un'attenta revisione del caso, respinge le contestazioni sollevate dalla difesa dell'ex veterinario, aprendo ora la strada a un ricorso in Cassazione che, però, non sospenderà l'esecutività della sanzione disciplinare. Il provvedimento, notificato mercoledì sera, chiude un capitolo complesso e doloroso, costellato da accuse di maltrattamenti e uccisione di animali, reati tributari e una gestione giudicata gravemente carente della propria attività professionale.

