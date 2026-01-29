Mauro Guerra radiato dall' ordine rinviata la decisione sul ricorso del veterinario | Vediamo come va a finire

Oggi era il giorno in cui si doveva decidere se Mauro Guerra sarebbe stato radiato dall’ordine dei veterinari. La commissione ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di comunicare il verdetto. La decisione finale non è ancora certa, e il veterinario aspetta con fiducia, anche se il rischio di perdere la licenza resta.

Potrà continuare a svolgere la sua professione oppure no? Oggi doveva essere il giorno del responso sulla radiazione di Mauro Guerra dall'ordine dei veterinari, ma la commissione chiamata a rispondere sul caso si è riservata ancora un po' di tempo prima del ‘verdetto’ definitivo. Sono giorni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Mauro Guerra Famiglia nel bosco, rinviata la decisione sul ricorso. La Corte d’Appello si riserva La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di rinviare la decisione sul ricorso presentato dai genitori di Nathan e Catherine, protagonisti della vicenda della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli. Rinviata la partenza del volo per Iasi dall'aeroporto d'Abruzzo: la decisione di Wizz Air La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. “Spazio Lamberti di Ossuccio, il 17 gennaio, con l’introduzione e il coordinamento di Maurizio Rossi dell’Anpi, alla presenza di oltre 120 persone, con la partecipazione del sindaco Mauro Guerra e di Claudia Pinelli, figlia di Pino, e di Paolo e Matteo Dendena, - facebook.com facebook

