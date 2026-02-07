Radiazione del veterinario Guerra Le difese pronte alla Cassazione

La decisione della commissione centrale di Roma di radiare Mauro Guerra, il veterinario di 52 anni, ha lasciato tutti senza parole. Gli avvocati dell’ex professionista si sono detti “sconcertati” e stanno già preparando ricorso in Cassazione. La sentenza conferma le accuse di maltrattamenti, uccisione di animali e reati tributari che avevano portato alla sua radiazione.

"Sconcertati". Gli avvocati dell'ormai ex veterinario Mauro Guerra non hanno usato metafore per descrivere lo stato d'animo alla luce della decisione con cui la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la Cceps di Roma, ha confermato la radiazione del 52enne a processo, tra le altre cose, con le accuse di maltrattamenti e uccisione di animali oltre che per reati tributari. In particolare gli avvocati Claudio Maruzzi e Alberto Santoli hanno lamentato il fatto che la Cceps abbia, a loro avviso, "inaspettatamente trascurato alcuni aspetti cruciali del nostro ricorso". E cioè "quelli che lamentavano che la gravissima sanzione della radiazione fosse stata inflitta su elementi rispetto ai quali il dibattimento ha offerto una lettura che riteniamo ben diversa".

