' Il suono del Natale' sul palco del Tetro ‘900 arriva il concerto dell’Orchestra Giovanile Metropolis

Ferraratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio speciale tra atmosfera natalizia e cultura arriva a Tresigallo: domenica 14 alle 17.30 presso il Teatro ‘900 è infatti in programma il concerto 'Il suono del Natale'. Protagonista sarà l’Orchestra Giovanile Metropolis, formazione che nasce come punto di arrivo del progetto 'Continua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

