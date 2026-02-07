Vertice Dc a Palermo | Pieno sostegno a Lagalla per le Amministrative del 2027 ci ha mostrato rispetto

I membri della Democrazia Cristiana si sono incontrati ieri a Palermo per discutere delle prossime elezioni amministrative in alcuni Comuni della provincia. Durante la riunione, hanno confermato il pieno sostegno a Lagalla per le amministrative del 2027 e hanno sottolineato il rispetto mostrato dal sindaco nel percorso politico. La riunione ha chiarito che il partito intende continuare a lavorare in questa direzione nei prossimi anni.

Le prossime elezioni amministrative in alcuni Comuni della provincia di Palermo e il percorso politico che la Dc intende continuare sono stati al centro della riunione che si è svolta, nel tardo pomeriggio di ieri, nella segreteria regionale del partito.All'incontro erano presenti i commissari.

