Dimissioni al vertice regionale Dc Messina accelera verso le amministrative | nasce il coordinamento provinciale
La Democrazia Cristiana di Messina si prepara a cambiare volto. Dopo le dimissioni al vertice regionale, i membri della direzione provinciale si sono riuniti per fare il punto della situazione. Intanto, a livello locale, si accelera verso le amministrative: nasce un nuovo coordinamento provinciale per rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime scadenze elettorali.
La Direzione provinciale della Democrazia Cristiana di Messina si è riunita martedì 4 febbraio 2026 per esaminare, tra i principali punti all’ordine del giorno, le ricadute politiche sulla provincia di Messina delle novità emerse a livello regionale e nazionale, in seguito alle dimissioni del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
