Dimissioni al vertice regionale Dc Messina accelera verso le amministrative | nasce il coordinamento provinciale

Da messinatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Democrazia Cristiana di Messina si prepara a cambiare volto. Dopo le dimissioni al vertice regionale, i membri della direzione provinciale si sono riuniti per fare il punto della situazione. Intanto, a livello locale, si accelera verso le amministrative: nasce un nuovo coordinamento provinciale per rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime scadenze elettorali.

La Direzione provinciale della Democrazia Cristiana di Messina si è riunita martedì 4 febbraio 2026 per esaminare, tra i principali punti all’ordine del giorno, le ricadute politiche sulla provincia di Messina delle novità emerse a livello regionale e nazionale, in seguito alle dimissioni del.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Democrazia Cristiana Messina

Centrodestra Irpino: primo vertice unito verso le Amministrative 2026

Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026.

Milan, vertice Allegri-dirigenza: Mateta accelera, Odogu verso il prestito

Mattinata di incontri a Casa Milan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Democrazia Cristiana Messina

Argomenti discussi: Dimissioni al vertice regionale Dc, Messina accelera verso le amministrative: nasce il coordinamento provinciale; Sanità regionale: ecco il documento della Lega che fa salire la tensione nel centro destra; Ruggi, Verdoliva lascia in anticipo: la Regione accoglie le dimissioni, dal 1° febbraio reggenza a Sergio Russo; Maggioranza, tre ore di confronto, i contrasti si appianano.

Ricambio al vertice nella Giunta Regionale Veneta: dimissioni di Felletti, nuovo dg Ilaria BramezzaUn avvicendamento senza tensioni quello che si è realizzato quest'oggi nella Giunta del Veneto dove Luca Felletti ha rassegnato le sue dimissioni per essere sostituito come Direttore Generale da ... quotidianosanita.it

dimissioni al vertice regionalePoli Bortone, a Lecce la resa dei conti: vertice con gli assessori. Ipotesi dimissioni e rimpastoÈ resa dei conti in casa centrodestra. Per il sindaco Adriana Poli Bortone una giornata intera trascorsa lontano da Palazzo Carafa, scandita da appuntamenti e riunioni, ma soprattutto ... quotidianodipuglia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.