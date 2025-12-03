Pulisic le ultime novità sul suo infortunio | ecco la decisione verso Lazio-Milan

Pulisic ha saltato l'ultima partita del Milan in Serie A per un piccolo infortunio. Quale decisione verso la Lazio di Coppa Italia? Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic, le ultime novità sul suo infortunio: ecco la decisione verso Lazio-Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

Allenamento #Milan, le ultime notizie sulle condizioni di #Pulisic in vista della Lazio - facebook.com Vai su Facebook

PULISIC VERSO IL RIENTRO, C'È UN FORFAIT. LE ULTIME SU RAMOS-MILAN (coll... youtube.com/live/ENIjcpnHy… via @YouTube Vai su X

Coppa Italia, Pulisic verso il rientro: le ultime sulle sue condizioni prima della Lazio - Coppa Italia, Pulisic vicino al rientro: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni prima della Lazio Dopo la preziosa vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio in campionato, il Milan di M ... Scrive lazionews24.com

Pulisic ci sarà contro la Lazio? Allegri ha preso una decisione molto importante sull’americano. Le ultime - I biancocelesti possono sorridere per l’assenza dell’americano Le sensazioni negative della vigilia sono diventate realtà: ... Secondo lazionews24.com

Infortunati Milan, aumentano le chance di rivedere Pulisic in campo già contro la Lazio? Le ultime sulle sue condizioni - Le ultime sulle sue condizioni Sembra che l’infortunio subito da Christian Pulisic in allenamento, tra il Derby ... Riporta milannews24.com

Pulisic, le ultime da Milanello: conferme sull’americano, lo scenario per la sfida in Coppa Italia contro la Lazio - Pulisic, Baiocchini (Sky) frena gli entusiasmi: «Non ancora al 100%, difficile vederlo titolare contro la Lazio». Da milannews24.com

Rinnovo Pulisic, il Milan ha deciso: la nuova data di scadenza del contratto. Lo statunitense è pronto a firmare - Ecco le ultimissime sul futuro del giocatore rossonero Il rinnovo di Pulisic è ormai diventato una delle priorità assolut ... Si legge su calcionews24.com

Pulisic: “Deludere il Milan mi uccide. Lavorerò ancora più duramente” - Lavorerò più duramente per sistemare le cose”, parla così Christian Pulisic a distanza di qualche ora da Juventus- Si legge su gianlucadimarzio.com