Verona e Pisa pareggiano in Serie A durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono giocate due partite di Serie A. Verona e Pisa si sono affrontate in un match che ha concluso con un pareggio. La partita è stata giocata in contemporanea con l’evento olimpico, creando un’atmosfera curiosa tra tifosi e appassionati. La decisione di programmare questa sfida in quel momento ha suscitato discussioni tra chi seguiva il calcio e chi invece si concentrava sull’evento olimpico.

La Serie A di calcio ha deciso di inserire un calendario una partita proprio in contemporanea con la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A ospitare l’anticipo della 24ma giornata è stato lo Stadio Bentegodi di Verona, tra l’altro la città che domenica 22 febbraio sarà teatro della Cerimonia di Chiusura dei Giochi (nella magica cornice dell’Arena). Verona e Pisa hanno pareggiato per 0-0 in un incontro senza particolari emozioni tra le ultime due squadre in classifica: le due compagini, in piena lotta per non retrocedere, giocano a non farsi male e portano a casa un punto a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

