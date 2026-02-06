La Mongolia si prepara a sorprendere di nuovo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano. Dopo aver attirato l’attenzione a Parigi nel 2024, questa volta si fa notare per l’eleganza e lo stile con cui si presenterà sul palcoscenico. La squadra mongola, infatti, punta a lasciare un segno forte anche quest’anno, confermando il suo ruolo di protagonista tra le nazioni che sanno come stupire con classe.

Sta diventando un’abitudine. Dopo aver brillato durante la storica cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra della Mongolia si presenterà ancora una volta nella sua luce migliore a Milano quest’inverno. In questo caso, indossando una tunica tradizionale ricamata in cashmere, blu navy per gli uomini e bianca per le donne. Il tutto accompagnato da un copricapo e da una cintura coordinati. E se questa collezione piacerà, è perché non lascia spazio alle mezze misure, così come non pretende di «coniugare tradizione e modernità», come recitano i peggiori comunicati stampa. «Dopo tutta l’attenzione mediatica di due anni fa, eravamo consapevoli di avere una grande responsabilità e il desiderio di essere all’altezza delle aspettative», sorride Munkhbayasgalan Delgerbat, alias Baysa, direttore creativo del marchio Goyol Cashmere e responsabile dell’abbigliamento degli atleti mongoli per questo inverno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché la Mongolia sarà la squadra più elegante durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà tra poche settimane.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali2026

Perché la Mongolia sarà la squadra più elegante durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026Dopo aver conquistato pubblico e media ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con sontuose tenute cerimoniali, i membri della squadra asiatica ci riprovano ... gqitalia.it

Un nuovo manga é arrivato da Bangy J-POP Manga presenta Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup Nella Persia medievale invasa dalle orde mongole di Gengis Khan, l’incontro fortuito tra due donne armate solo di astuzia e cultura scuoterà d facebook