Amore e Psiche il mito che ha incantato San Siro durante la cerimonia d' apertura delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il mito di Amore e Psiche ha incantato il pubblico a San Siro. Lo spettacolo ha reso omaggio all'arte di Antonio Canova, con le sue sculture che hanno preso vita sul palco, celebrando la bellezza e l’armonia. La scena ha emozionato gli spettatori, sottolineando il legame tra sport e cultura.

Non poteva essere che un elogio alla bellezza e all'armonia l'apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026; non è dunque un caso che lo spettacolo sia stato un tributo all'arte neoclassica di Antonio Canova, con le figure centrali di Amore e Psiche, uno dei gruppi scultorei più belli che l'artista di Possagno ci ha donato. Ma di cosa parla questa favola che ancora oggi incanta il mondo? Amore e Psiche è una delle storie più celebri dell'antichità. Venne narrata dall'autore Apuleio nel II secolo d.C. e fa parte della raccolta delle Metamorfosi. Il mito parla della giovane Psiche, una fanciulla mortale di rara bellezza, così bella che persino la dea Afrodite prova invidia nei suoi confronti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Cos’è il mito di Amore e Psiche che ha aperto la cerimonia delle Olimpiadi a San Siro La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro ha preso il via con un richiamo alla leggenda di Amore e Psiche. Mariah Carey fa “volare” San Siro: il video “rubato” durante le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina Mariah Carey ha fatto emozionare i fan con alcune prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Festival Amore e Psiche: arriva il Premio Strega Emanuele Trevi; San Valentino, la più grande storia d’amore dipinta su un soffitto a Roma; Fiabe d'amore. Al cuore della relazione di coppia; Riparte la rassegna Visioni in Teatro Studio. Cos’è il mito di Amore e Psiche che ha aperto la cerimonia delle Olimpiadi a San SiroLa favola di Amore e Psiche, tramandata dalle Metamorfosi di Apuleio, è forse la più affascinante e misteriosa di ogni tempo ... msn.com Milano Cortina 2026: tributo a Canova, San Siro si trasforma in un museoIl balletto Amore e Psiche, dedicato alla bellezza italiana, ripropone una serie di statue neoclassiche ... msn.com Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey trasforma San Siro in un palcoscenico globale, firmando uno dei momenti più memorabili della serata. La cantante ha scelto nel repertorio una canzone omaggio: "Nel bl facebook Olimpiadi #MilanoCortina2026, la cerimonia di apertura dei Giochi invernali a San Siro. FOTO #SkySport x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.