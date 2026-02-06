Amore e Psiche il mito che ha incantato San Siro durante la cerimonia d' apertura delle Olimpiadi

Da ilgiornale.it 6 feb 2026

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il mito di Amore e Psiche ha incantato il pubblico a San Siro. Lo spettacolo ha reso omaggio all'arte di Antonio Canova, con le sue sculture che hanno preso vita sul palco, celebrando la bellezza e l’armonia. La scena ha emozionato gli spettatori, sottolineando il legame tra sport e cultura.

Non poteva essere che un elogio alla bellezza e all'armonia l'apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026; non è dunque un caso che lo spettacolo sia stato un tributo all'arte neoclassica di Antonio Canova, con le figure centrali di Amore e Psiche, uno dei gruppi scultorei più belli che l'artista di Possagno ci ha donato. Ma di cosa parla questa favola che ancora oggi incanta il mondo? Amore e Psiche è una delle storie più celebri dell'antichità. Venne narrata dall'autore Apuleio nel II secolo d.C. e fa parte della raccolta delle Metamorfosi. Il mito parla della giovane Psiche, una fanciulla mortale di rara bellezza, così bella che persino la dea Afrodite prova invidia nei suoi confronti.🔗 Leggi su Ilgiornale.itImmagine generica

