Verona e Pisa il debutto dei nuovi tecnici finisce in bianco | al Bentegodi regna la paura

Questa sera, Verona e Pisa scendono in campo per la prima volta con i loro nuovi allenatori, ma la partita finisce senza reti. Al Bentegodi, le due squadre non riescono a trovare il gol e si dividono un punto che lascia l’amaro in bocca. La paura si legge nei volti dei giocatori e si sente nell’aria, mentre le occasioni da gol scarseggiano e il match si trascina senza emozioni. La svolta, forse, dovrà aspettare un’altra giornata.

L'elettroshock del cambio in panchina non basta a sbloccare Verona e Pisa, che nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A si dividono la posta in palio al termine di un pareggio a reti bianche tanto intenso quanto amaro. Allo stadio Bentegodi, la sfida salvezza tra le ultime due della classe finisce 0-0, un risultato che fotografa perfettamente l'equilibrio della paura ma che lascia entrambe le compagini a quota 15 punti, ancorate ai bassifondi della graduatoria. Per i nuovi tecnici Sammarco e Hiljemark, subentrati rispettivamente agli esonerati Zanetti e Gilardino, il debutto porta in dote un punto che muove la classifica ma non risolve la crisi di identità di due piazze alla disperata ricerca di una svolta.

