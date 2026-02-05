Verona-Pisa scontro totale al Bentegodi | debutto per D’Aversa e Hiljemark

Venerdì sera al Bentegodi, Verona e Pisa si sfidano in una partita che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. È il debutto in panchina per D’Aversa e Hiljemark, che cercano punti importanti per uscire dalla zona retrocessione. La partita inizia alle 20:45 e si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi tra le ultime della classifica.

L'Hellas Verona ospita il Pisa allo stadio Marcantonio Bentegodi venerdì 6 febbraio alle ore 20:45, in un anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A che mette di fronte le due ultime della classe. La sfida rappresenta il debutto assoluto sulle rispettive panchine per Roberto D'Aversa, chiamato dalla dirigenza scaligera a sostituire l'esonerato Paolo Zanetti, e per lo svedese Oscar Hiljemark, scelto dal club toscano per rilevare Alberto Gilardino. Con entrambe le formazioni ferme in fondo alla classifica e distanti quattro lunghezze dalla zona salvezza, lo scontro diretto diventa un drammatico spartiacque per le ambizioni di permanenza nel massimo campionato.

