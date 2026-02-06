Le partite di oggi | Verona-Pisa è la sfida dei nuovi tecnici si gioca in tutti i top 5 campionati

Questa sera si gioca una sfida tra due tecnici alla prima in panchina: Verona contro Pisa. La partita si svolge in un contesto di cambiamenti per entrambe le squadre e attira l’attenzione di tanti tifosi. Nel frattempo, nel resto d’Europa si disputano incontri importanti: in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ci sono match da seguire. In Serie C si giocano quattro partite, mentre in Serie B si sfidano Cesena e Pescara. È una giornata ricca di partite in diversi campionati, con tanti occhi puntati su ogni campo.

Venerdì che apre il weekend di calcio in tutta Europa. La 24ª giornata di Serie A si apre con Verona-Pisa, sfida salvezza tra due squadre che hanno appena esonerato i propri allenatori. Curiosità per l'esordio di Sammarco (allenatore ad interim) sulla panchina dell'Hellas e di Hiljemark su quella dei toscani. Non si gioca solo in Italia: in Premier c'è Leeds-Nottingham Forest, appaiate in classifica appena sopra la zona retrocessione. Anticipi anche in Liga, Ligue 1 e Bundesliga, senza dimenticare la Serie C. In B si gioca Cesena-Pescara, ma senza l'atteso (secondo) esordio di Lorenzo Insigne con la maglia biancoazzurra: non è stato convocato, bisognerà aspettare almeno un'altra settimana.

