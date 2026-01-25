Hojlund e Vergara giù in area Juve nella stessa azione | nessun rigore per il Napoli restano i dubbi

Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Juventus, Hojlund e Vergara sono stati entrambi coinvolti in un episodio in area bianconera. La squadra partenopea ha avanzato dubbi sulla mancata concessione di un rigore, contestando la decisione dell'arbitro che non ha assegnato il penalty. La questione resta aperta e suscita discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Protesta veemente da parte del Napoli alla fine del primo tempo del match contro la Juventus quando nella stessa azione sono stati atterrati in area Hojlund e Vergara. Tanti i dubbi soprattutto sulla trattenuta di Bremer sull'attaccante di Conte ma VAR e arbitro hanno lasciato proseguire.

