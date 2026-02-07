Gennaro Gattuso ha deciso di far partire Antonio Vergara tra i titolari per la sfida di oggi tra Genoa e Napoli a Marassi. Il tecnico azzurro seguirà il match da bordo campo, ma ha scelto di far sedere Bonucci in tribuna, lasciando intendere che il giocatore sarà monitorato da vicino. La presenza di Vergara in campo dimostra che la Nazionale si sta già preparando e studiando le mosse più utili in vista delle prossime partite.

Antonio Vergara, sempre lui. Si parla tanto di lui, giustamente. Oggi sarà di nuovo titolare e Gattuso lo seguirà attraverso Bonucci che è atteso in tribuna a Marassi per assistere a Genoa-Napoli (ore 18). Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Dietro l’angolo ci sono i quarti di Coppa Italia con il Como e si è trattato solo di una tregua, nel calendario. Intanto però gli azzurri ne hanno approfittato per rifare il pieno e presentarsi a Marassi con i big finalmente più riposati: in particolare McTominay e Hojlund. Dalla silenziosa vigilia trapelano propositi battaglieri, rafforzati dall’inedita abbondanza in attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, la Nazionale lo studia: Gattuso invia Bonucci in tribuna a Genova

Approfondimenti su Vergara Nazionale

La Nazionale italiana si prepara ai prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre cresce la preoccupazione per lo stato di forma e le scelte tecniche.

Arrigo Sacchi ha scelto di sostenere Vergara per la nazionale, insieme a Palestra e Pio Esposito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vergara Nazionale

Argomenti discussi: E se Vergara fosse la sorpresa della Nazionale? Dove può giocare con Gattuso e come stanno andando i possibili concorrenti; Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso; Vergara, talento e personalità: si è preso il Napoli e ora sogna la Nazionale; Napoli, Vergara dalla B alla Nazionale come Pio Esposito? Cassano stregato dal talento azzurro, il consiglio a Gattuso.

