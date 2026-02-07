Venti righe di omissis Nel pc di Chiara il movente del delitto di Garlasco

Nel caso di Garlasco tornano a emergere nuovi elementi. La trasmissione “Quarto Grado” ha mostrato che nel computer di Chiara Poggi sono stati trovati scritti che potrebbero fare luce sul movente del delitto. Si tratta di dieci righe di testo che potrebbero indicare qualcosa di più di un semplice gesto casuale. La polizia sta analizzando quei file, mentre ancora non si conosce se siano stati scritti prima o dopo l’omicidio. La scoperta ha riacceso l’attenzione sul caso, che da anni tiene banco tra i media italiani.

Nuovi sviluppi nel giallo che da anni tiene alta l'attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. La trasmissione “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi, ha svelato, nell'ultima puntata, dettagli finora inediti sulla consulenza informatica disposta dalla Procura di Pavia sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Secondo quanto riportato dal programma, i quesiti della procura riguardano due dispositivi in particolare: uno appartenente a Stasi e due a Chiara Poggi. Ma è sul secondo quesito relativo al PC di Chiara che si concentrano le maggiori curiosità. Venti righe nella consulenza risultano oscurate, informazioni che al momento non sono note né al Gip né alle parti in causa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Venti righe di omissis". Nel pc di Chiara il movente del delitto di Garlasco Approfondimenti su Garlasco Delitto Delitto di Garlasco, individuato il movente? Gli avvocati dei Poggi sono certi: “Ecco cosa aveva scoperto Chiara sul pc di Alberto” Nel caso del delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi ritengono di aver individuato il possibile movente, basandosi su quanto Chiara avrebbe scoperto sul computer di Alberto. Delitto di Garlasco: la cucina, il pc e il movente. Fra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia è già duello preventivo Il delitto di Garlasco ha suscitato un acceso confronto tra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Garlasco, un video inedito trovato nel Pc di Chiara Poggi apre nuovi scenari Ultime notizie su Garlasco Delitto Quarto Grado, venti righe di omissis. Il movente nel pc di Chiara Poggi?Nuovi sviluppi nel giallo che da anni tiene alta l’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. La trasmissione Quarto Grado, ... iltempo.it CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA Visto il grande successo della prima edizione, tenutasi il 30 novembre 2025, con tantissimi partecipanti entusiasti, la *Tua Farmacia* ha organizzato, e Ti invita a *partecipare* al 2° TREKKI facebook #CONCORSO: Raccontate una favola di vostra fantasia, che non superi le 20 righe. Al vincitore andranno: -1 torta virtuale e un mazzo di Fiori virtuali Al secondo classificato: -1 pizza vrtuale Al terzo classificato: -un video a sorpresa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.