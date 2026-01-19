Delitto di Garlasco | la cucina il pc e il movente Fra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia è già duello preventivo

Il delitto di Garlasco ha suscitato un acceso confronto tra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia. Al centro delle indagini, elementi come la cucina, il computer e il movente sono stati al centro di analisi e strategie. Mentre le parti si preparano a rispondere alle prossime mosse, si delineano due approcci opposti: anticipare le azioni o attendere gli sviluppi delle indagini.

Garlasco (Pavia) – Diverse strategie, nella stessa attesa, ma in prospettive opposte: cercare di anticipare le mosse o aspettare gli sviluppi. Nell’intricato groviglio della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, tutte le parti coinvolte attendono la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, nella previsione di una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’indagato Andrea Sempio. Solo con la ‘discovery’ degli atti, salvo anticipazioni, si sveleranno i diversi tasselli che andranno a comporre un mosaico al momento frammentario, con gli unici dati noti relativi agli esiti dell’incidente probatorio sul Dna e alla consulenza dattiloscopica che attribuisce all’indagato l’impronta palmare 33 (con esito però contestato dalle consulenze della difesa di Sempio e della famiglia Poggi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: la cucina, il pc e il movente. Fra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia è già duello preventivo Delitto di Garlasco, individuato il movente? Gli avvocati dei Poggi sono certi: “Ecco cosa aveva scoperto Chiara sul pc di Alberto”

Nel caso del delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi ritengono di aver individuato il possibile movente, basandosi su quanto Chiara avrebbe scoperto sul computer di Alberto. La vicenda, già complessa, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero chiarire le motivazioni dietro il tragico evento. La ricerca di risposte continua, mantenendo alta l’attenzione su un caso che ha segnato profondamente la cronaca italiana. Leggi anche: Garlasco, "plurimi indizi sul movente" di Sempio e "48 ore di telefonate anomale" tra lui e la Procura, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Delitto di Garlasco: la foto di una ragazza bionda decisiva per l’omicidio di Chiara - La foto che potrebbe aver avuto un ruolo nel caso del delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. newsmondo.it

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

Le nuove indagini sul delitto di #Garlasco. Al Tg2 gli esperti informatici della famiglia #Poggi confermano per la prima volta che poche ore prima di esser uccisa Chiara aprì una cartella sul computer di #AlbertoStasi scoprendo materiale pornografico x.com

Nuovi elementi emergono sulle ore precedenti all'omicidio di Chiara Poggi: la vittima aveva trovato dei file porno nel pc di Stasi la sera prima di essere uccisa QUI LA NOTIZIA https://qds.it/delitto-garlasco-chiara-poggi-garlasco-file-porno-pc-alberto-stasi #g - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.