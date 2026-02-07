Ventenne confessa l' omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato uccisa al culmine di una lite per un no

Un ragazzo di 20 anni ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne morta a Nizza Monferrato. La vittima aveva rifiutato un approccio fisico, e in preda alla rabbia, l’ha colpita con due pugni violenti. Ora l’uomo si trova in manette, mentre gli investigatori cercano di chiarire i dettagli di quella lite che è finita in tragedia.

Arriva la confessione da parte dell'omicida di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Si tratta di un ventenne, Alex Manna, condotto subito in carcere dopo un lungo interrogatorio. Il giovane avrebbe tentato un approccio fisico con la ragazza, che ha però rifiutato. Il delitto sarebbe stato quindi compiuto al culmine di una lite. L'uccisione di Zoe Trinchero e l'interrogatorio di Alex Manna La dinamica del femminicidio era già stata ricostruita dagli inquirenti. Zoe Trinchero è stata strangolata e poi gettata in un canale del torrente Belbo.

