Vassallo | centrodestra con Vannacci al 51%
Il centrodestra, secondo un'analisi del professor Salvatore Vassallo, si attesta al 51% delle preferenze votanti. Il risultato non indica una crisi, ma piuttosto una conferma della forza della coalizione. Vassallo sottolinea che questa percentuale rafforza il suo ruolo di maggioranza, senza segnare un punto di crisi.
Il centrodestra, secondo un’analisi del professor Salvatore Vassallo, direttore dell’Istituto Cattaneo e docente di Scienze Politiche all’Università di Bologna, si troverebbe attualmente al 51% delle preferenze, un dato che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non rappresenterebbe un segnale di difficoltà per la coalizione, bensì una sua affermazione. L’analisi, basata sui dati del sondaggio YouTrend, evidenzia come l’ingresso di Roberto Vannacci nel panorama politico, con un consenso personale stimato al 4,2%, non eroderebbe consensi al centrodestra, ma li consoliderebbe. Questa interpretazione, espressa da Vassallo in un’intervista rilasciata a Roberta Lanzara di Adnkronos, ribalta le narrazioni che vedono nella figura di Vannacci un elemento di potenziale destabilizzazione per l’alleanza di governo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Vassallo Centrodestra
Futuro nazionale, Vassallo: “Per YouTrend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%”
Il centrodestra si avvicina al 50%, secondo l’ultimo sondaggio di YouTrend.
Vannacci promuove rilancio centrodestra con focus su politiche 2027
Roberto Vannacci abbandona la Lega e si impegna a rilanciare il centrodestra con un nuovo partito, Futuro Nazionale.
Ultime notizie su Vassallo Centrodestra
Argomenti discussi: Con Vannacci il centrodestra al 51%, l'analisi del sondaggio YouTrend; Vannacci, Salvatore Vassallo: Metà degli elettori da altri partiti non del centrodestra. Dati commentati in modo distorto; Futuro nazionale, Vassallo: 'Per YouTrend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%'; Futuro nazionale, Vassallo: Per YouTrend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%.
Vassallo: centrodestra con Vannacci al 51%Il sondaggio YouTrend, che accredita Vannacci al 4,2%, viene interpretato in modo ‘bizzarro’ come un segnale di allarme per il centrodestra. In realtà, se si prendono per buoni i dati che riporta, di ... strettoweb.com
I flussi di voti ridimensionano Vannacci. L'exploit alle Europee è di altri dueIl docente di sinistra: Il boom al Sud leghista grazie ai candidati campioni di voti: Patriciello e Stancanelli ... msn.com
Salvatore Vassallo, professore di Scienze politiche all'università di Bologna e direttore dell'Istituto Cattaneo: "Nel sondaggio di cui si discute, il centrodestra starebbe al 47 per cento, senza VANNACCI e con VANNACCI oltre il 51. Il campo larghissimo è al 46,2 facebook
Futuro nazionale, Vassallo: “Per YouTrend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.