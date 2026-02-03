vannacci promuove rilancio centrodestra con focus su politiche 2027

Roberto Vannacci abbandona la Lega e si impegna a rilanciare il centrodestra con un nuovo partito, Futuro Nazionale. Ha già messo in chiaro che punterà alle elezioni del 2027, puntando su un progetto che vuole rafforzare l’area di centrodestra. Ora si aspetta di capire se riuscirà a raccogliere consensi e a creare una sua base politica.

Roberto Vannacci ha lasciato la Lega e promuove il nuovo partito Futuro Nazionale, con un impegno chiaro per le elezioni del 2027. Il movimento, nato da una spinta dal basso e non da istituzioni o manovre di potere, è definito come «l’unica novità politica degli ultimi dieci anni» da parte del suo leader. Vannacci ha sottolineato che il partito non è post-ideologico, bensì fondato su principi forti e valori definiti, con un linguaggio diretto e un’identità legata alla gente comune. «Siamo un movimento fiero, orgoglioso e coerente», si leggeva nella dichiarazione. Il nuovo partito, che presenta liste proprie per le elezioni del 2027, mira a posizionarsi come serio interlocutore del centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

