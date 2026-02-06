Futuro nazionale Vassallo | Per YouTrend centrodestra al 47% con Vannacci al 51%

Il centrodestra si avvicina al 50%, secondo l’ultimo sondaggio di YouTrend. Vassallo dà il centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%. Il risultato ha suscitato qualche sorpresa e qualche preoccupazione tra gli analisti, anche perché Vannacci, che ha uno share del 4,2%, viene interpretato in modo diverso rispetto alle aspettative. La situazione resta incerta, e il clima politico si fa più teso in vista delle prossime scelte.

(Adnkronos) – Il sondaggio YouTrend (che accredita Vannacci al 4,2%) "viene interpretato in modo 'bizzarro' come un segnale di allarme per il centrodestra. In realtà, se si prendono per buoni i dati che riporta, dice il contrario". Lo dice all'Adnkronos Salvatore Vassallo, professore di Scienze politiche all'università di Bologna e direttore dell'Istituto Cattaneo precisando che .

