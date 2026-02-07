Vasco Rossi 78 anni | il Komandante annuncia nuova Route 74 e rassicura i fan | Vado al massimo!

Vasco Rossi compie 78 anni e sorprende i fan con una nuova promessa. Il “Komandante” annuncia l’arrivo di “Route 74” e assicura di essere al massimo, pronto a continuare a fare musica e a vivere la sua strada. I fan aspettano con entusiasmo cosa porterà questa nuova fase.

Il rock italiano compie oggi 78 anni. Vasco Rossi, l’icona generazionale che ha segnato la storia della musica italiana, ha annunciato il suo compleanno con un messaggio inaspettato e carico di energia: “Sono sulla Route 74 e. vado al massimo!”. Un’immagine, quella del “Komandante” in movimento, che sintetizza perfettamente la sua carriera e la sua continua ricerca di nuove sfide, anche a quasi ottant’anni. Il breve video, diffuso sui suoi canali social, lo vede rappresentato in versione cartone animato, un omaggio ironico e giocoso alla sua immagine sempre reinventata. La notizia del compleanno di Vasco Rossi ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di auguri da parte dei fan e dei colleghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi Vasco Rossi compie 74 anni e il suo compleanno diventa una festa per i fan.

Oggi a Los Angeles, Vasco Rossi ha spento 74 candeline.

