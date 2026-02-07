Oggi a Los Angeles, Vasco Rossi ha spento 74 candeline. La città americana si prepara a festeggiarlo, ma a Zocca, il suo paese, l’aria è carica di entusiasmo. Sono in tanti a ricordare i momenti più belli del Komandante e a inviarli gli auguri. La festa per il cantante continua, tra messaggi sui social e ricordi di una carriera lunga e ricca di successi.

Bologna, 7 febbraio 2026 – " Buon compleanno Vasco ". Saranno innumerevoli i messaggi di auguri al Komandante che oggi compie 74 anni. Organizzato dal Vasco Rossi Zocca Fan Club stasera alle 21 si terrà un evento musicale nel teatro Vasco Rossi (ingresso gratuito con tessera del Fan Club 2026) poi si sposterà a BiBap. Vasco, invece, spegnerà le candeline a Los Angeles. Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: “Versione sontuosa”, anzi no, “ha rovinato Fratelli d’Italia” Il messaggio del sindaco Ropa. Il messaggio del sindaco Federico Ropa: "Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la comunità di Zocca al nostro amato Vasco, il concittadino che ha reso celebre il nostro paesello e l’unico in Italia capace con le sue note e le sue parole di arrivare al cuore e alle menti di tutte le generazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compleanno a Los Angeles per Vasco Rossi: 74 anni da Komandante, tutta Zocca in festa

Approfondimenti su Vasco Rossi

Oggi Vasco Rossi compie 74 anni e il suo compleanno diventa una festa per i fan.

Vasco Rossi ha scelto Zocca, il suo paese natale, per inviare gli auguri di Natale ai fan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vasco Rossi

Argomenti discussi: Al Filming Italy – Los Angeles 2026 ‘Aspettando Re Lear’ e ‘Controluce’; Come trascorrere la domenica migliore a Los Angeles, secondo Ty Dolla Signal; Al via l’11^ edizione di Filming Italy - Los Angeles - In partnership con Italy for Movies; Proteste anti Ice a Minneapolis, manifestazioni in tutti gli Usa. FOTO.

Dave Grohl ha trascorso il suo compleanno cucinando per le famiglie sfollate a causa degli incendi di Los Angeles. Guarda i videoIl frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, lo scorso 14 gennaio in occasione del suo 56° compleanno, ha deciso di trascorrere l’intera giornata cucinando per i vigili del fuoco e le famiglie sfollate a ... virginradio.it

Meghan Markle, compleanno con Harry e gli amici al ristorante stellato di Los Angeles: «Grazie a chi mi manda amore ogni giorno»Meghan Markle ha festeggiato il suo 44esimo compleanno insieme al marito Harry e ad alcuni amici e ha condiviso su Instagram i dettagli della serata speciale. L'attrice ha pubblicato una foto in cui ... ilmessaggero.it

7 febbraio 1980: a Los Angeles i Pink Floyd debuttano con il "The Wall tour" Un'esperienza intensiva di luci, suoni. Sul palco un muro gigante, simbolo dell'alienazione tra il pubblico e l'artista. Il tour proseguirà fino al 17 giugno 1981 con 31 spettacoli. Ogni volt facebook

I The Game Awards, quest'anno, avranno luogo a Los Angeles il 10 Dicembre! Quali candidati sogni per il 2026 #TheGameAwards x.com