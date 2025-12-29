Vasco Rossi a Zocca per Natale tra auguri rock e ricordi d’infanzia

Vasco Rossi ha scelto Zocca, il suo paese natale, per inviare gli auguri di Natale ai fan. Tra ricordi d’infanzia e atmosfere autentiche dell’Appennino modenese, il rocker emiliano invita a rallentare e riflettere sul significato delle festività. Un messaggio sobrio e sincero, che unisce tradizione e sentimento, nel rispetto dello spirito natalizio.

I fan di Vasco Rossi quest'anno hanno ricevuto un particolare augurio natalizio direttamente da Zocca, il paese natale del rocker emiliano che ha scelto proprio l’atmosfera autentica dell’Appennino modenese per dire: “Natale è abbassare il volume del mondo e alzare quello del cuore. Meno rumore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

