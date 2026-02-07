Moviola Genoa Napoli | il VAR corregge Massa due volte espulso Juan Jesus! Gli episodi dubbi del match di Marassi cos’è successo

La partita tra Genoa e Napoli si è conclusa 2-3, ma è stata caratterizzata da alcune decisioni controverse. L’arbitro Davide Massa ha dovuto rivedere due volte le sue decisioni grazie al VAR, che ha corretto alcune chiamate in modo deciso. Durante il match, Juan Jesus è stato espulso, suscitando molte polemiche. Fin dai primi minuti, gli episodi dubbi hanno tenuto alta la tensione tra i giocatori e i tifosi, rendendo la sfida più complicata del previsto.

Moviola Genoa Napoli: il VAR corregge Massa sul rigore, espulso Juan Jesus! Gli episodi dubbi del match di Marassi, cos'è successo La partita a Marassi tra Genoa e Napoli si è accesa subito, con diverse decisioni che hanno fatto discutere.

