Genoa-Napoli Marelli sull’espulsione di Juan Jesus | Curiosa la prima ammonizione a gioco fermo
Durante la partita tra Genoa e Napoli, il direttore di gara Marelli ha suscitato qualche critica per l’espulsione di Juan Jesus. L’azzurro, già ammonito, è stato ammonito di nuovo a circa 14 minuti dalla fine, questa volta con un secondo cartellino giallo mostrato per un fallo che molti hanno trovato curioso perché arrivato a gioco fermo. Napoli, così, si è ritrovato in dieci uomini nel momento decisivo del match.
Il Napoli termina la gara contro il Genoa in dieci uomini. A circa 14 minuti dalla fine, Juan Jesus, già ammonito, si vede sventolare in faccia il secondo giallo e di conseguenza il rosso. Il difensore azzurro commette una ignenuità: trattenuta leggera, ma punibile. Il direttore di gara, a due passi, non esita e sventola il cartellino rosso. L’analisi di Luca Marelli a DAZN. Il commento a Dazn di Luca Marelli: “La prima ammonizione è avvenuta a gioco fermo per un contatto con Vitinha a pallone non in gioco, episodio curioso”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
