Vannacci attacca la destra italiana e francese. Dichiara che in Italia la destra si è slavata e ha perso parte della sua identità, anche se in Francia non sta meglio. Secondo lui, queste forze politiche devono ancora arrivare al potere per cambiare rotta.

"La destra in Italia si è slavata e ha perso identità e in parte anche in Francia ma deve ancora andare a governare. Io vorrei rappresentare una destra viva, forte. Mi viene in mente, come personalità a cui mi ispiro, Charles de Gaulle". A dirlo Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, a Chiavari rispondendo a chi gli chiedeva come si collocasse tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni. E sulla sua nuova avventura, dopo l'addio alla Lega: c'è "grande entusiasmo, i galloni si guadagnano sul campo". L'obiettivo è "renderlo grande insieme, ma si baserà anche sulle richieste di tanti che sono arrivate in questi giorni, anche amministratori locali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci su Meloni e Le Pen: "In Italia la destra si è slavata, in parte anche in Francia"

Il dossier Le Pen analizza il crescente spostamento dei sovranisti francesi verso la figura di Jordan Bardella.

Vannacci si pronuncia ancora sul futuro del paese, criticando chi cerca di dividere la politica tra destra e sinistra.

