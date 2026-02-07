Vannacci su Meloni e Le Pen | In Italia la destra si è slavata in parte anche in Francia
Vannacci attacca la destra italiana e francese. Dichiara che in Italia la destra si è slavata e ha perso parte della sua identità, anche se in Francia non sta meglio. Secondo lui, queste forze politiche devono ancora arrivare al potere per cambiare rotta.
"La destra in Italia si è slavata e ha perso identità e in parte anche in Francia ma deve ancora andare a governare. Io vorrei rappresentare una destra viva, forte. Mi viene in mente, come personalità a cui mi ispiro, Charles de Gaulle". A dirlo Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, a Chiavari rispondendo a chi gli chiedeva come si collocasse tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni. E sulla sua nuova avventura, dopo l'addio alla Lega: c'è "grande entusiasmo, i galloni si guadagnano sul campo". L'obiettivo è "renderlo grande insieme, ma si baserà anche sulle richieste di tanti che sono arrivate in questi giorni, anche amministratori locali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
