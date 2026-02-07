Vannacci lancia Futuro Nazionale | atto costitutivo firmato mira al centrodestra in vista del 2027

Roberto Vannacci ha firmato ufficialmente l’atto costitutivo di “Futuro Nazionale”, il suo nuovo progetto politico. L’obiettivo è creare un punto di riferimento nel centrodestra per le elezioni del 2027. Il generale vuole presentarsi come una figura forte e determinata, puntando a coinvolgere candidati e sostenitori che condividano la sua visione. La partenza ufficiale di questa iniziativa segna un passo importante nel panorama politico italiano, con Vannacci che si prepara a rafforzare la sua presenza sulla scena nazionale.

Roberto Vannacci ha ufficialmente dato vita a “Futuro Nazionale”, il suo nuovo progetto politico, siglando l’atto costitutivo di un’associazione che ambisce a diventare un punto di riferimento nel centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2027. La formalizzazione è avvenuta ieri sera in Toscana, davanti a un notaio, segnando un passaggio cruciale nella parabola politica dell’ex generale della Folgore, figura controversa ma capace di catalizzare un consenso significativo nell’elettorato. L’atto, come riportato da fonti vicine alla neonata associazione, è stato firmato da un nucleo ristretto di fondatori, composto da Vannacci stesso, Massimiliano Simoni, deputato uscente e figura chiave nel suo entourage, e dai deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, entrambi transitati da poco al gruppo Misto dopo aver lasciato la Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu

