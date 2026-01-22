Trump ha firmato a Davos l’atto costitutivo del suo Board of Peace

A Davos, Donald Trump ha firmato l’atto costitutivo del suo Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace nella Striscia di Gaza e in altre aree. La cerimonia ha segnato l’avvio ufficiale delle attività di questo nuovo consiglio, con Trump che ha assunto la presidenza a vita. L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso le questioni di stabilità e dialogo nella regione.

A Davos si è svolta la cerimonia che ha sancito la nascita del Board of Peace, il Consiglio per la Pace per la Striscia di Gaza (e non solo) che Donald Trump ha promosso assegnandosi fin dall’inizio la presidenza a vita. «È una giornata emozionante», ha detto Trump aprendo la cerimonia, che si è conclusa con le firme dei vari leader e rappresentanti che ne fanno parte. Nel suo discorso, il presidente americano ha affermato che «tutti vogliono entrare nel Board of Peace», rivendicando ancora di aver fermato otto guerre e di essere pronto a porre fine a un nono conflitto, chiaro riferimento all’ Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

