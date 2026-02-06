Fuori dalla coalizione chi sta con Vannacci

A Pisa, alcuni membri del partito di Vannacci hanno deciso di non entrare a far parte della coalizione di centrodestra. Quelli che hanno aderito o che lo faranno sanno già che resteranno a guardare da fuori, dal Ponte di Mezzo, mentre si svolgono i giochi a Palazzo Gambacorti. La loro scelta crea tensione e apre nuovi scenari nella politica locale.

"Chi ha aderito o aderirà al partito di Vannacci sa bene che non farà parte della coalizione di centrodestra a Pisa (e non solo) e che, di conseguenza, resterà ad osservare da Ponte di Mezzo ciò che accadrà a Palazzo Gambacorti". Così Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Pisa, lancia un monito preciso al vannacciano e collega leghista (forse ancora per poco), nonché vicino di banco in consiglio comunale, Angelo Ciavarrella, ma anche a chi sta forse pensando di seguire il Generale nel nuovo partito Futuro Nazionale, che sta smuovendo – almeno a parole, per ora – gli equilibri del centrodestra.

