Maurizio Lupi sindaco ideale in eterna attesa di una coalizione

Maurizio Lupi rappresenta una figura di lunga esperienza nel panorama politico italiano, caratterizzata da un percorso costante e articolato. Attualmente, si trova in una fase di attesa per una nuova coalizione, che possa valorizzare le sue competenze e il suo impegno nel servizio pubblico. La sua carriera riflette un interesse stabile per le questioni politiche e amministrative, offrendo un esempio di continuità e dedizione nel contesto politico nazionale.

Maurizio Lupi: «Prima un piano serio per Milano, poi un candidato sindaco politico. Chiediamoci perché il centrodestra perde da 15 anni...» - Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, suggerisce al centrodestra i tempi della campagna per la riconquista di Milano. milano.corriere.it

Il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi ha scritto su X: «siamo sempre stati e continuiamo ad essere dalla parte di chi in Iran lotta e manifesta per libertà, diritti e democrazia e ribadiamo la ferma e netta condanna per le uccisioni, gli arresti arbitrari, le viole facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.