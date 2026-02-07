Vandalizzata la Casa dello Sport a Milano

La notte scorsa qualcuno ha imbrattato la Casa dello Sport di via Piranesi a Milano. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita il Comitato regionale del Coni e varie Federazioni sportive. Al momento, gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e capire il motivo di questo gesto vandalico.

La 'Casa dello Sport' di via Piranesi a Milano è stata imbrattata nel corso della notte. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del Comitato regionale del Coni e di diverse Federazioni sportive nazionali, oltre a quella della stessa Sport e Salute. Le pareti esterne e i loghi del Comitato Olimpico sono stati imbrattati con vernice rossa e la sigla dei 'Guerrieri VV', attivisti eredi dei No Vax che sono contro tutto, dai pagamenti digitali al 5G. Dopo i rilievi delle forze dell'ordine, sono già iniziati gli interventi di pulizia e ripristino. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

