Vandalizzata la Casa dello Sport a Milano | imbrattate le pareti e i loghi del Comitato olimpico

La notte scorsa, qualcuno ha preso di mira la Casa dello Sport a Milano. Le pareti e i loghi del Comitato olimpico sono stati imbrattati con vernice. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita anche la sede del comitato regionale del Coni e di diverse federazioni sportive. Gli agenti stanno verificando se ci siano telecamere di sorveglianza e cercano testimoni. Per ora, nessuno ha rivendicato l’azione.

Atto vandalico nella notte ai danni della “Casa dello Sport” di via Piranesi a Milano. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del comitato regionale del Coni e di diverse federazioni sportive nazionali, oltre a quella della stessa Sport e Salute. A essere imbrattate con vernice rossa sono state le pareti esterne e il loghi del Comitato olimpico. Dopo i rilievi delle forze dell’ordine, sono già iniziati gli interventi di pulizia e ripristino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

