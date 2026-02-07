Vandalizzata la Casa dello Sport a Milano | imbrattate le pareti e i loghi del Comitato olimpico
La notte scorsa, qualcuno ha preso di mira la Casa dello Sport a Milano. Le pareti e i loghi del Comitato olimpico sono stati imbrattati con vernice. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita anche la sede del comitato regionale del Coni e di diverse federazioni sportive. Gli agenti stanno verificando se ci siano telecamere di sorveglianza e cercano testimoni. Per ora, nessuno ha rivendicato l’azione.
Atto vandalico nella notte ai danni della “Casa dello Sport” di via Piranesi a Milano. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del comitato regionale del Coni e di diverse federazioni sportive nazionali, oltre a quella della stessa Sport e Salute. A essere imbrattate con vernice rossa sono state le pareti esterne e il loghi del Comitato olimpico. Dopo i rilievi delle forze dell’ordine, sono già iniziati gli interventi di pulizia e ripristino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Milano Casa dello Sport
Sky Sport - Milano Cortina 2026 - La copertura editoriale de La Casa dello Sport
Sky Sport trasforma La Casa dello Sport in Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali 2026.
Francesca Ferragni, la casa in stile minimal nel centro di Milano: i tavoli in marmo, le pareti senza quadri, la finestra ?interna?, la cabina armadio
Francesca Ferragni ha aperto le porte della sua casa nel cuore di Milano.
Ultime notizie su Milano Casa dello Sport
Argomenti discussi: Vandalizzata la Casa del Parco Labia; Vetri rotti e monitor danneggiati: vandalizzata la stazione ferroviaria di Settimo Torinese.
Vandalizzata la Casa dello Sport a Milano: imbrattate le pareti e i loghi del Comitato olimpicoIl blitz nella notte: la struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del comitato regionale del Coni e di diverse federazioni sportive nazionali ... gazzetta.it
Non lontano da casa mia c'è una scuola di musica, la Hall of Music di Morciano di Romagna che questa settimana è stata vandalizzata. Per me questa immagine scattata davanti al portone della struttura è stata un colpo al cuore. Spaccare quello strumento ico facebook
Vandalismo al liceo Fermi di Lecce, laboratori distrutti. Lezioni sospese e studenti a casa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.