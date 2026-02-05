Sky Sport - Milano Cortina 2026 - La copertura editoriale de La Casa dello Sport

Sky Sport trasforma La Casa dello Sport in Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Da venerdì 6 febbraio, la rete attiva una copertura speciale con dirette, studi e approfondimenti quotidiani, per seguire passo dopo passo gli eventi di Milano e Cortina. La trasmissione coinvolge anche Sky Sport 24 e NOW, pronti a offrire news e analisi su tutte le gare e le novità della manifestazione.

Per Milano Cortina 26 Sky Sport trasforma La Casa dello Sport in Casa Italia, con edizioni dedicate su Sky Sport 24, studi continui, inviati e analisi ogni giorno anche su NOW La Casa dello Sport di Sky è pronta a scendere sulle pistedi Milano Cortina 2026 con una speciale copertura editoriale fatta di news, commenti, highlights, studi e approfondimenti per i Giochi Olimpici Invernali: a partire da venerdì 6 e fino a domenica 22 febbraio,.

