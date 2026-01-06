Se il docente precario non gode delle ferie queste vanno retribuite

Una docente con due incarichi annuali tra il 2022 e il 2024 ha avviato un procedimento legale dopo aver ricevuto il diniego al pagamento delle ferie non usufruite. La questione riguarda il diritto dei docenti precari a ricevere la retribuzione per le ferie maturate, anche in assenza di un periodo di riposo effettivo. La vicenda sottolinea l'importanza di chiarire le tutele previste per il personale docente precario.

Una docente impegnata in due incarichi annuali tra il 2022 e il 2024 si è rivolta al tribunale dopo essersi vista negare il pagamento per le ferie non utilizzate. La vicenda si è conclusa con il riconoscimento di un risarcimento pari a quasi 3.500 euro. Il tribunale del lavoro di Lanciano ha stabilito che l'amministrazione scolastica non può considerare un dipendente in ferie senza prima averlo informato e invitato formalmente a usufruirne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: "Al docente precario va pagata l’indennità per le ferie non godute"

Leggi anche: Tribunale riconosce a docente precario oltre 5.200 euro per ferie non godute: il Ministero deve dimostrare l’invito formale alla fruizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le ferie non godute dai supplenti vanno pagate, a Lanciano il giudice risarcisce con 3.500 euro una docente: i ricorsi Anief pagano ancora - È illegittimo considerare in ferie un lavoratore della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni senza avergli neanche comunicato l’opportunità di fruirne. orizzontescuola.it

Scuola: le ferie non godute vanno pagate ai supplenti precari - Anche i docenti della Scuola con contratti a termine hanno diritto a vedere monetizzate le ferie non godute. pmi.it

I docenti precari hanno diritto alla “monetizzazione” delle ferie non godute - La Corte di Cassazione (ordinanza 9860/2024) ha ribadito che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ... ilsole24ore.com

Ciao a tutti, scrivo per avere un consiglio mi sento indeciso. Sono un docente precario laziale ma vivo al nord ( vicino Mantova). È uscito il concorso per il Ministero della Cultura io vorrei partecipare a quello per diplomati, ma sono indecisa su dove farlo. Il mio - facebook.com facebook