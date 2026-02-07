Valentino Rossi guida il tram Mattarella arriva a San Siro | il brano della cerimonia

Valentino Rossi ha preso il volante di un tram e ha guidato verso San Siro. Mentre il presidente Mattarella arrivava per la cerimonia di apertura di Milano Cortina, il filmato mostra Rossi alla guida del tram, come un tocco simbolico e insolito. La scena ha fatto sorridere gli spettatori e ha attirato l’attenzione sui social. La cerimonia è iniziata con questa sorpresa, che unisce sport e tradizione in modo originale.

Il suggestivo filmato inserito all’interno della scaletta della cerimonia d’apertura di Milano Cortina: si è immaginato che il Presidente della Repubblica Sergio Matarella sia arrivato a San Siro a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. Il Capo dello Stato, seduto come un comune cittadino, raccoglie un pupazzetto (mascotte dei Giochi) caduto dalle mani di una bambina. Poi il saluto con la leggenda dalla MotoGP. (YouTube @presidenzarepubblica). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentino Rossi guida il tram, Mattarella arriva a San Siro: il brano della cerimonia Approfondimenti su Valentino Rossi Mattarella arriva col tram a San Siro, guida Valentino Rossi: il video Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un ingresso inaspettato a Milano. Il presidente Sergio Mattarella “arriva” in tram a San Siro con Valentino Rossi conducente Il presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso a San Siro a bordo di un tram, con Valentino Rossi al volante. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Valentino Rossi Argomenti discussi: Mattarella arriva a San Siro, il tram lo guida Valentino Rossi: rivivi la scena durante la cerimonia d'apertura a Milano; MotoGP 2026. Academy VR46 (e Valentino Rossi!) in pista in Indonesia, ma la pioggia rovina i piani [VIDEO]; I tempi del primo giorno di test MotoGP a Sepang, classifica: Marc Marquez è già un fulmine, lontano Bagnaia; Mattarella ai Giochi su un tram guidato da Valentino Rossi. Il video di Mattarella in tram con Valentino Rossi per la cerimonia olimpicaBoato a San Siro per l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina. Il capo dello Stato è protagonista di un video, gi ... rainews.it Sergio Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi, il viaggio verso la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi videoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in tram alle Olimpiadi. È l'entrata, a sorpresa, che caratterizza il prologo della cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026. Con un autista d'eccez ... msn.com MILANO CORTINA | Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu, poi sale sul palco Laura Pausini con l'Inno di Mameli. Favino recita l'Infinito di Leopardi. Mattarella arriva sul tram guidato da Valentino Rossi #ANSA facebook Il presidente Sergio Mattarella sul tram n.26 guidato da Valentino Rossi. Prossima fermata: San Siro #Corrieredellosport #Mattarella #Olimpiadi #ValentinoRossi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.