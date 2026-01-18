Studente ucciso in classe Valditara alla Spezia | Vicinanza alla famiglia dobbiamo partire dalla cultura del rispetto

In seguito alla tragica morte di uno studente in classe alla Spezia, il ministro Valditara ha espresso vicinanza alla famiglia e al personale scolastico. Ha sottolineato l'importanza di promuovere la cultura del rispetto nelle scuole, come base per costruire una società più sicura e civile. La presenza delle istituzioni mira a rafforzare l’impegno collettivo contro ogni forma di violenza e a favorire un ambiente scolastico più attento e rispettoso.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – "Oggi testimoniamo la presenza dello Stato, la vicinanza mia e del governo all’autorità scolastica e alla famiglia della vittima, per affermare che dobbiamo partire dalla cultura del rispetto proprio all’interno delle scuole per installarla all’interno della società”. Così ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara arrivando alla prefettura della Spezia per una riunione straordinaria del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in seguito all’omicidio dello studente Youssef Abanoub nell’istituto professionale Chiodo. La riunione in prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

La Spezia, studente accoltellato in classe: fermato un compagno. Valditara: “Fatto di gravità assoluta”

A La Spezia, uno studente è stato ferito in classe e un compagno è stato fermato dalle autorità. Il ministro Valditara ha commentato l’accaduto come un fatto di gravità assoluta. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli della vicenda, che ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica e nell’intera città.

Il piccolo piazzale davanti all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia è gremito di persone. Parenti, amici di Youssef Abanoub, il giovane studente ucciso con un solo fendente da un suo coetaneo all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo - facebook.com facebook

