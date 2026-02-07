All’ospedale del Valdarno torna Cardiologie aperte

Da arezzonotizie.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia nel Valdarno riprende l’iniziativa “Cardiologie aperte”. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, torna anche quest’anno con l’obiettivo di invitare le persone a controlli e prevenzione delle malattie cardiovascolari. La campagna si svolge nei prossimi giorni, offrendo visite gratuite e informazioni utili per chi vuole prendersi cura del proprio cuore.

