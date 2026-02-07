All’ospedale del Valdarno torna Cardiologie aperte

Questa mattina all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia nel Valdarno riprende l’iniziativa “Cardiologie aperte”. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, torna anche quest’anno con l’obiettivo di invitare le persone a controlli e prevenzione delle malattie cardiovascolari. La campagna si svolge nei prossimi giorni, offrendo visite gratuite e informazioni utili per chi vuole prendersi cura del proprio cuore.

🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Santa Maria Alla Gruccia Prevenzione cardiovascolare: l'Ospedale della Valdichiana Aretina aderisce a "Cardiologie Aperte" L'Ospedale della Valdichiana Aretina si unisce ancora una volta a "Cardiologie Aperte", l'iniziativa promossa dall'Anmco. Cardiologie Aperte, incontri di informazione alla Gruccia Questa mattina alla Gruccia si sono svolti gli incontri di Cardiologie Aperte, dedicati all'informazione e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

