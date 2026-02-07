Valanghe due morti in Trentino La prima vittima è uno dei 4 scialpinisti travolti a Bellamonte la seconda recuperata a Punta Rocca

Due persone sono morte oggi in Trentino a causa di due valanghe distinte. La prima vittima è uno degli quattro scialpinisti travolti a Bellamonte, mentre la seconda è stata recuperata a Punta Rocca. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalla neve. La situazione resta molto delicata in montagna.

PREDAZZO (TRENTINO) - È di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi in Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. La prima valanga in Val di Fiemme Una prima valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Fiemme, in Trentino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Due valanghe si sono abbattute oggi in due zone diverse: una in Valtellina, sull’alpe Meriggio, e l’altra nei pressi di Bellamonte, in Trentino.

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga ha travolto tre sci-alpinisti sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia.

