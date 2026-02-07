Valanga Trentino soccorsi i 4 travolti

Quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga nel Trentino. I soccorritori sono riusciti a estrarli vivi, tutti in buone condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 2. I quattro, che stavano facendo un’escursione in montagna, sono stati sorpresi dalla massa di neve che si è staccata improvvisamente. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno lavorato senza sosta per estrarli e trasportarli in salvo.

15.0 Sono stati tutti estratti vivi i 4 scialpinisti che erano stati travolti da una valanga che si è distaccata attorno a 2.100 metri di quota nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Secondo quanto si apprende, uno dei 4 è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, così come un altro portato al pronto soccorso di Cavalese. Gli altri due hanno riportato solo ferite lievi. Il Soccorso alpino è attualmente impegnato nelle operazioni di bonifica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga sopra il lago di Paneveggio, in Trentino.

Questa mattina a Foppolo si è verificata una valanga che ha travolto alcuni sciatori in un'area fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.

