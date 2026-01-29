Valanga a Foppolo travolti alcuni sciatori

Questa mattina a Foppolo si è verificata una valanga che ha travolto alcuni sciatori in un'area fuoripista tra Pitarocca e Valgussera. Intorno alle 10, la neve si è staccata dal versante, coinvolgendo nove persone. Sul posto sono arrivati i soccorritori che ora cercano di aiutare i feriti e mettere in sicurezza la zona.

Foppolo. Allarme nella tarda mattinata di giovedì 29 gennaio in un'area fuoripista tra la Pitarocca e il Valgussera: secondo le prime informazioni una valanga si sarebbe staccata dal versante, coinvolgendo nove sciatori, attorno alle 10.50. Allertati immediatamente l'elisoccorso, alzatosi in volo da Sondrio, il Soccorso Alpino della Val Brembana e i carabinieri di Branzi: al momento non risulterebbero feriti gravi, ma la situazione è in costante evoluzione. A provocare il distacco sarebbe stata l'attività fuoripista di alcuni sciatori, poi colpiti dalla massa nevosa: tutte le persone travolte sarebbero riuscite a mettersi al sicuro autonomamente e dai sorvoli finora effettuati non sembrerebbero esserci dispersi.

