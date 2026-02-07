Una valanga in Valtellina ha travolto tre sciatori. Uno di loro è morto, un altro è disperso, e un ferito grave è stato trovato in Trentino. Uno dei tre è riuscito a uscire da solo dalla neve, ma la ricerca continua per trovare il disperso.

Uno di loro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve, un compagno è ancora disperso e il più sfortunato del gruppo è morto sul colpo. Questo il destino di tre sciatori che sono stati travolti da una valanga staccatasi sull’alpe Meriggio in Valtellina. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 del 7 febbraio nel comune di Albosaggia, in provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza. Le operazioni hanno richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Si tratta della seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valanga travolge tre sciatori in Valtellina: un morto e un disperso. In Trentino un ferito in condizioni gravissime

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina.

Una valanga ha travolto tre scialpinisti ad Albosaggia, in Valtellina.

Tragedia in montagna: una valanga travolge tre sciatori. Un morto e un disperso. Soccorsi in azioneALBOSAGGIA. Tragedia in montagna: attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 7 febbraio, si è verificata un valanga che ha travolto tre persone sul versante del Pizzo Meriggio, nel territorio comunale di A ... ildolomiti.it

Valanga travolge 3 scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso(ANSA) - SONDRIO, 07 FEB - Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha ... notizie.tiscali.it

Valanga travolge quattro scialpinisti in Trentino. Ricerche in corso facebook

RAINEWS * ULTIM’ORA: «TRENTINO, VALANGA TRAVOLGE 4 PERSONE» x.com