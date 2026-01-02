Enorme valanga travolge quattro persone sulle Alpi cuneesi un morto e due persone in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi, una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel territorio di Acceglio, nelle Alpi cuneesi, provocando l’intervento di soccorso. L’incidente ha coinvolto quattro persone, di cui una è deceduta e due sono rimaste in condizioni gravi. La valanga si è verificata oltre i 2300 metri di quota, nell’area del bivacco Bonelli. Le autorità stanno ancora valutando la dinamica dell’accaduto.

La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Quattro persone coinvolte.

Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese, un morto - Un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata in alta valle Maira nella zona di Vallonasso, in provincia di Cuneo. lapresse.it

Valanga travolge quattro escursionisti, un morto - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. ansa.it

Italia. Valanga in mattinata, è tragedia: bilancio atroce - facebook.com facebook

